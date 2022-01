Wiesz co to jest spoofing? Jeśli nie, to przeczytaj by nie paść ofiarą oszustów

Jak informuje Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu coraz częstym sposobem dokonywania przestępstw na szkodę między innymi mieszkańców Dolnego Śląska jest wykorzystywanie połączenia telefonicznego z potencjalną ofiarą, która w trakcie rozmowy jest przekonywana, że rozmawia z pracownikiem banku lub osobą reprezentującą inną instytucję finansową. Często wykorzystywany jest do tego spoofing telefoniczny, czyli popularne oszustwo polegające na podszywaniu się dzwoniącego pod inne numery, by móc następnie dzwonić z nich do ofiar i udawać inną osobę. Przy wykorzystaniu konkretnych rozwiązań technologicznych dzwoniący może ręcznie wprowadzić numer, który ma się wyświetlić adresatowi połączenia jako numer dzwoniącego.

Do takiego oszustwa doszło w ubiegłym roku w stolicy Dolnego Śląska, gdzie na telefon stacjonarny 75-letniego wrocławianina zadzwonił nieznany mu mężczyzna, podając się za pracownika działu bezpieczeństwa banku z pytaniem, czy zrealizował przelew. Pokrzywdzony odpowiedział, że nie i na tym rozmowa wówczas się zakończyła. Jednak po około godzinie do seniora zadzwoniła inna osoba twierdząc, że ktoś włamał się na jego konto i musi przelać swoje pieniądze na bezpieczny rachunek bankowy. 75-latek będąc przekonany, że chroni swoje oszczędności przed przestępcami, wykonał kilkanaście transakcji na łączną kwotę ponad 360 tysięcy złotych! Gdy następnego dnia zadzwonił na infolinię swojego banku, dowiedział się, że został oszukany.