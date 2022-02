Włamała się do domku jednorodzinnego w Zgorzelcu. Grozi mu do 15 lat więzienia

Dyżurny zgorzeleckiej komendy odebrał telefon z informacją o włamaniu do domu. Na miejsce został wysłany patrol. Policjanci zauważyli wewnątrz obiektu latarkę.

- Po wejściu do domu policjanci zatrzymali 41-latka, który miał w torbie przyszykowane do wyniesienia narzędzia- informuje kom. Agnieszka Goguł z KPP Zgorzelec. - Zatrzymany trafił do zgorzeleckiej komendy gdzie usłyszał zarzut usiłowania kradzieży z włamaniem. Dodatkowo funkcjonariusze udowodnili mu kradzież alkoholi z jednej z restauracji w Zgorzelcu.