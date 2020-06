Włamywacz w rękach policji. Grozi mu do 10 lat więzienia

W ciągu kilkunastu dni do bolesławieckiej komendy wpływały zawiadomienia dotyczące włamań do altanek ogrodowych i pomieszczeń garażowych na terenie miasta. Włamywacz kradł wszystko, co miało jakąś wartość.

- Podjęte przez funkcjonariuszy działania doprowadziły do wytypowania oraz zatrzymania sprawcy – 23-letniego mieszkańca Bolesławca. Mężczyzna złożył obszerne wyjaśnienia, a od śledczych usłyszał łącznie 5 zarzutów za przestępstwa przeciwko mieniu. Nie były to pierwsze zarzuty na jego konto, gdyż w przeszłości był już zatrzymywany za różne czyny, w tym także za kradzieże z włamaniem. Część przedmiotów odzyskano i niebawem zostaną przekazane właścicielom- informuje sierż. szt. Marta Kubiak z KPP Bolesławiec.

Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.