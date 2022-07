Właściciele zostawiają psy w nagrzanych autach. Zgorzelecka policja musiała wybić szyby OPRAC.: Justyna Orlik

KPP Zgorzelec

Ostatnie upały dają się we znaki nie tylko ludziom, ale i zwierzętom. Właściciele zostawiają psy w autach, np. przed marketem i idą zrobić zakupy. Zdarza się, że znikają na kilkadziesiąt minut, a w tym czasie czworonogi siedzą w samochodach, na parkingowej patelni. Jeśli temperatura na zewnątrz przekracza 30 stopni, to w środku naprawdę można się ugotować. Wiedzieliście, że przy zaledwie 20 stopniach Celsjusza, wewnątrz zaparkowanego samochodu po godzinie może wynosić nawet 46 stopni? To dla zwierząt prawdziwa katorga, a mimo to właściciele nadal je zostawiają, w szczelnie zamkniętych pojazdach.