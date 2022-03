Wynajęli pokój na jedną noc w Świeradowie. Pod osłoną nocy okradli właścicieli. Tak "zabawił się" duet z Bogatyni

Na początku marca do pensjonatu w Świeradowie- Zdroju zgłosiła się para, która chciała wynająć pokój na jedną noc. Gdy się ściemniło, wyłamała zamek w drzwiach prowadzących do pomieszczenia gospodarczego skąd ukradli między innymi laser obrotowy do poziomowania fundamentów, piłę łańcuchową, szlifierkę kątową, klucze nasadowe, grzechotki. Osoby te spakowały łup do swojego pojazdu a następnie odjechały. Wartość skradzionych rzeczy oszacowano na kwotę 6600 zł.

Lubańscy policjanci zabezpieczyli monitoring. Przekazali również informacje o zdarzeniu do funkcjonariuszy ze Zgorzelca. Istniało podejrzenie, że złodzieje pochodzą z terenu powiatu zgorzeleckiego. Po dwóch dniach od zdarzenia kryminalni z Bogatyni zatrzymali sprawców przestępstwa.