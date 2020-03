Sprawcom napadu grozi do 12 lat za kratami. Do zdarzenia doszło na początku marca. 19-latkowie przy użyciu kija bejsbolowego i kastetu zaatakowali mężczyznę po czym go okradli, zabierając między innymi telewizor, dokumenty i pieniądze.

Sprawcy już usłyszeli zarzuty, a część skradzionego mienia udało się odzyskać.

Napastnicy zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.