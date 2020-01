Wyremontowano Pomnik Jeńców Stalagu VIII A! Zobacz, jak teraz wygląda! [ZDJĘCIA]

Wyremontowano Pomnik Jeńców Stalagu VIII A. Dzięki wygranej w konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt „Stalag VIIIA – miejsce pamięci o jeńcach wojennych z okresu II wojny światowej” otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 65 000 złotych.

Została m.in. oczyszczona i uporządkowana droga prowadząca do pomnika, na której położono nową nawierzchnię, uporządkowano trawniki, przeprowadzono prace pielęgnacyjne znajdującego się w tym miejscu drzewostanu, uzupełnione zostało ogrodzenie skweru, jak również posadzono nową roślinność. Sam pomnik został oczyszczony, co przywróciło mu odpowiedni do charakteru miejsca wygląd. W miejscu wykonanych prac umieszczone zostały dwie trójjęzyczne tablice informujące o sfinansowaniu rewitalizacji przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wyremontowany Pomnik Jeńców Stalagu VIII A od początku stycznia od początku roku 2020 prezentuje się turystom oraz mieszkańców odwiedzającym to miejsce.