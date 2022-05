Wyszedł z marketu pijany i wsiadł za kółko. Zatrzymanie obywatelskie w Lwówku Śląskim Paulina Gadomska

archiwum nm/zdjęcie ilustracyjne

Do obywatelskiego zatrzymania doszło pod jednym z marketów w Lwówku Śląskim. Mężczyzna chwiejnym krokiem wyszedł ze sklepu i wsiadł do samochodu. Świadkowie wkroczyli do akcji.