Zaginął Jarek spod Bolesławca. Wyszedł z domu 19 grudnia! [ZDJĘCIA]

Kto kradnie choinę z lasu płaci 5 tys. złotych mandatu!

Za kradzież drzewka można otrzymać mandat w wysokości od 20 zł do nawet 5 tys. zł, karę aresztu od 5 do 30 dni lub miesiąc ograniczenia wolności. To jednak nie wstrzymuje niektórych osób. Nielegalna wycinka choinek z lasu przed Bożym Narodzeniem wciąż się zdarza.