Zamek Czocha i tajemnicze organizacje. Kultowa atrakcja turystyczna koło Leśnej tłem do kanadyjskiego serialu

Zamek Czocha, nazywany również polską filią Hogwartu to wyjątkowe miejsce skupiające setki tysięcy turystów rocznie. To nie przypadek, że ta średniowieczna twierdza cieszy się taką popularnością. Tajemnicze zakamarki, mroczny klimat, monumentalna budowla. Nie tylko turyści doceniają zamczysko. To miejsce często wykorzystywane jest jako tło podczas kręcenia filmów. W murach zamku znów zagościła ekipa filmowa.