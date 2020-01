Zamknęli kolejne nielegalne kasyno. Mężczyznom grozi kara 100 tysięcy złotych i 3 lata więzienia [ZDJĘCIA]

Policjanci otrzymali informacje, że w jednym z prywatnych lokali prowadzone jest nielegalne kasyno. Po wejściu do lokalu, informacje potwierdziły się.

- Wewnątrz znajdowały się 3 automaty do gier, bez wymaganego zezwolenia. Zostały one zabezpieczone przez funkcjonariuszy służby celnej, którzy będą prowadzić dalsze postępowanie w tej sprawie- informuje Komenda Powiatowa Policji w Lwówku Śląskim. - W lokalu znajdowało się dwóch mężczyzn z Wojciechowa i Gryfowa Śląskiego, przy których ujawniono środki odurzające w postaci haszyszu oraz metaamfetaminy. Mężczyźni zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnym areszcie do dalszych czynności.

Teraz mężczyznom grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Prócz tego każdy z nich może otrzymać karę finansową w wysokości 100 000 złotych. Pamiętać należy również, że za organizatora gier hazardowych można uznać każdego, kto czerpie z tego korzyści - zarówno właściciela automatu, jego dzierżawcę jak i wynajmującego miejsce pod automat.