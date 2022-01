Zgłoś się do Turnieju Łgarzy! 39 finał odbędzie się 21 maja w Bogatyni

Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach:

KONKURS NA TEKST SATYRYCZNY

Teksty należy nadsyłać drogą elektroniczną (e-mailem): do dnia: 20 kwietnia 2022 r.

na adres: [email protected] w temacie wiadomości należy napisać: „Turniej

–tekst”.

I nagroda – 3000 zł, tytuł Księcia Łgarzy oraz statuetka ”Złotego Kosy”!

KONKURS NA SCENICZNĄ PREZENTACJĘ WŁASNYCH UTWORÓW SATYRYCZNYCH

Nadsyłanie utworów scenicznych - czas trwania do 15 minut - w formie multimedialnej (link do nagrania, lub nagranie video w formie załącznika do listu elektronicznego) wraz z kartą uczestnictwa należy przesłać do dnia: 20 kwietnia 2022 roku na adres: [email protected] z dopiskiem w tytule wiadomości „Turniej-zgłoszenie”.

I nagroda – 5000 zł, tytuł ”Króla Łgarzy” oraz statuetka Kozła!

„Pojedynek Gości o Nagrodę Publiczności”, to przegląd najciekawszych zjawisk na scenie kabaretowej i satyrycznej w kraju - odbędzie się w dniu: 21 maja 2022 roku podczas Koncertu Finałowego w Bogatyni.