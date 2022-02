Zgorzelec i Goerlitz solidarni z Ukrainą. Kolejne spotkanie na Moście Staromiejskim

Deszczowa aura pogodowa nie przeszkodziła mieszkańcom Zgorzelca i Goerlitz w przyjściu na spotkanie, które było wyrazem solidarności z Ukrainą oraz miastem partnerskim, Mirgorodem.

Od 2007 roku naszym miastem partnerskim jest ukraiński Mirgorod, gdzie mieszkają nasi znajomi i przyjaciele, których wiele razy gościliśmy w Zgorzelcu, skąd wielokrotnie czerpali pomysły na to, jak zmieniać swoje miasto. Utalentowane dzieci, które oklaskiwaliśmy podczas Jakubów w 2015 roku właśnie weszły, a część z nich wchodzi, w dorosłość. Niestety w cieniu konfliktu, który ponownie zagraża ich ojczyźnie, destabilizując sytuację, wprowadzając niepewność co do przyszłości.