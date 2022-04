Zgorzelec ma swojego brata bliźniaka i ciekawą historię. W Wielkopolsce jest miejscowość o tej samej nazwie. Zobaczcie

Zgorzelec to niewielka wioska w położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim, w gminie Rychtal. Według Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z 2011 roku liczba ludności we wsi Zgorzelec to 124 osoby, z czego 43,5% mieszkańców stanowią kobiety, a 56,5% ludności to mężczyźni. Miejscowość zamieszkuje 3,1% mieszkańców gminy.

Miejscowa legenda głosi, że w Zgorzelcu znajduje się kapliczka św. Jadwigi z XIX wieku, a przy niej znajduje się kamień z odciskiem stopy św. Jadwigi.

Okolica Rychtala to bardzo malownicza część Polski. To tutaj przepływają dwa strumienie: Studnica i Głuszynka – lewy dopływ Widawy. Pierwszy ma swoje źródło w rychtalskim lesie, a drugi – w okolicy wsi Drożki.



Tu znajduje się też niewielka wioska o nazwie Zgorzelec, która liczy dziś 138 mieszkańców i ma swoją Klubo-Świetlicę. fotopolska.eu