Zgorzelec: Pobili aptekarza! Powód? Poprosił jednego z mężczyzn by założył maseczkę

Do pobicia doszło w jednej z aptek na terenie Zgorzelca. Młody mieszkaniec powiatu wszedł do punktu by zakupić leki. Nie miał na twarzy maseczki, którą powinien założyć zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami. Został poproszony o założenie jej przez aptekarza. Mężczyzna zasłaniając się zaświadczeniem lekarskim odmówił. W związku z tym został wyproszony z apteki.

Wówczas nie czekając na przyjazd policji, wrócił razem ze swoim bratem, aby „wyjaśnić” sytuację z pracownikiem apteki. Ten jednak był wtedy na zapleczu. Mężczyźni bez pozwolenia poszli go szukać. Nie reagowali oni na wezwania pozostałych pracowników do opuszczenia pomieszczeń przeznaczonych dla personelu i stawali się coraz bardziej agresywni. Niestety w konsekwencji pobili aptekarza, niszcząc przy tym wyposażenie lokalu. Zaraz po zajściu na miejsce przyjechali policjanci z Wydziału Prewencji ze zgorzeleckiej komendy, którzy zatrzymali 20-latka, natomiast funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego zatrzymali jego 30-letniego brata - informuje kom. Agnieszka Goguł, oficer prasowy KPP w Zgorzelcu.

Sąd wobec obu zatrzymanych zastosował środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Mężczyznom za pobicie, naruszenie miru oraz zniszczenie mienia może grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.