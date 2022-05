Zjawiskowe zdjęcia Pieńska w obiektywie Łukasza Piotrowa. Zobacz, jak wygląda miasteczko, kiedy patrzy się na nie z góry Justyna Orlik

Te zdjęcia robą niesamowite wrażenie. Nie tylko dlatego, że przedstawiają Pieńsk, ale pokazują nam go w nieznanej dotąd odsłonie. Łukasz Piotrów wykonał fotografie z drona, co sprawia, że możemy spojrzeć na miasto z lotu ptaka. Zapraszamy was do oglądania pięknych ujęć!