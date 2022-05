Zjawiskowy pałac w Biedrzychowicach. Barokowa budowla to doskonały przykład tego, jak dbać o zabytki (ZDJĘCIA)

Pałac w Biedrzychowicach, dawny Schloss Friedersdorf

W 1527 roku znajdował się w tym miejscu zamek obronny, którego pierwszym właścicielem został Konrad von Nostitz. To on odpowiada za jego przebudowę, nadając dworowi renesansowego kształtu. Na początku XVIII wieku pałac przeszedł w ręce Moritza Christiana von Schweinitza i to on, pod wpływem aktualnie panującej mody, przerobił pałac w barokowym stylu. Przez kolejne lata przybytek dwukrotnie zmieniał właścicieli. W 1863 roku kupił go baron Aleksander Friedrich Wilhelm von Minutoli - kolekcjoner sztuki. Do 1945 roku pałac pozostawał w rękach rodziny von Pfeil.

Do głównego wejścia prowadzi arkadowy most, znajdujący się nad dawną fosą, z wachlarzowymi schodami. W wielu pomieszczeniach zachowały się jeszcze dawne kominki. Trzykondygnacyjną budowlę otaczał park w stylu angielskim, a tuż po zakończeniu II wojny światowej znajdował się tu PGR. W latach 60-tych zaadaptowano pałac na szkołę, a dzięki pozyskanym środkom udało się odremontować zaplecze pałacowe.