Żółw Fiodor na stałe zadomowił się w Pieńsku. Mało tego! Dziś ma przyjaciół i żółwią rodzinę!

Fiodor na dobre zadomowił się na stawie w Pieńsku. Ma swoją ulubioną kłodę, przyjaciółkę kaczkę, a w ostatnich latach, jak twierdzą wędkarze, dołączyły do niego kolejne żółwie. Mariuszowi Pozorskiemu, który jest autorem zdjęć, nigdy nie udało się spotkać kompanów Fiodora, ale jego samego w towarzystwie drugiego żółwia, widział wielokrotnie, co uwiecznił na filmie i fotografiach.

Fiodor to żółw czerwonolicy, masowo sprowadzany na teren Unii Europejskiej, a następnie sprzedawany w sklepach zoologicznych jako "żywa zabawka". Bardzo często zdarzało się, że żółwie były wyrzucane przez nieodpowiedzialnych hodowców. Te szybko i łatwo zadomawiają się w obcym środowisku, przez co stanowią zagrożenie dla rodzimych gatunków flory i fauny. W Polsce ten gatunek żółwi uznawany jest za inwazyjny. Od 2012 roku przetrzymywanie, hodowla, rozmnażanie, oferowanie do sprzedaży i zbywanie tego gatunku jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia od właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.