10 lat więzienia- tyle grozi mężczyźnie, który ukradł we Wleniu 10 opakowań ryby i wymachiwał nożem Paulina Gadomska

Nawet na 10 lat do więzienia może trafić 50- latek, który w markecie we Wleniu ukradł 10 opakowań ryby. Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży rozbójniczej i trafił do aresztu.