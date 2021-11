11 miejsc i 49 nielegalnych automatów do gier również w Zgorzelcu i Bolesławcu. Proceder nadal kwitnie OPRAC.: Justyna Orlik

W październiku 2021 roku funkcjonariusze dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) skontrolowali kolejne 11 miejsc na Dolnym Śląsku. Zabezpieczono 49 nielegalnych automatów do gier hazardowych oraz środki pieniężne w kwocie prawie 45 tys. zł. Kontrole odbywały się we współpracy z funkcjonariuszami policji. Przypominamy, że to kolejne z zabezpieczonych automatów w tym roku.