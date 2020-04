32- latek miał duże ilości narkotyków. Grozi mu do 12 lat więzienia

Policjanci z grupy „NYSA” zgorzeleckiej komendy prowadząc działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości narkotykowej zatrzymali 32-letniego mieszkańca powiatu podejrzewanego o posiadanie narkotyków.

Podczas podjętych czynności w pomieszczeniach zajmowanych przez mężczyznę policjanci zabezpieczyli wagę, woreczki foliowe z zapięciem strunowym oraz sporą ilość krystalicznej substancji i suszu roślinnego. Przeprowadzone badania wykazały, że była to metaamfetamina i marihuana. Z ilości, które zostały zabezpieczone można było uzyskać ponad 350 porcji handlowych.

- Podjęte czynności procesowe dały podstawę do przedstawienia zatrzymanemu zarzutów posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków- informuje podkom. Agnieszka Goguł ze zgorzeleckiej policji. - Za ten czyn mężczyźnie grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.