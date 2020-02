Czekają nas cztery rajdy rowerowe na terenie Gminy Węgliniec w roku 2020!

Druga impreza to liczący 100 km III Międzynarodowy Rajd Rowerowy "Koło-wkoło" Gminy Węgliniec. 20 czerwca o godz. 10 startujący wyruszą z Czerwonej Wody z Ośrodka "Jagoda". O godz. 12 start rowerzystów w Małej Pętli (ok. 50 km), a o godz. 13 start Pętli rodzinnej (najkrótsza trasa 20 km ). Przy trasie 100 km będzie trwała klasyfikacja od ubiegłego roku na najlepszy czas. Wykręcone w rajdzie kilometry mogą pomóc 4-letniemu Marcelowi Szczepaniakowi, który urodził się z poważną wadą genetyczną.

Trzecia impreza to Jagodowy Rajd Rowerowy. Start 4 lipca w Ruszowie o godz. 9.00 z Parku przy ul. Żagańskiej.

Czwarta sportowa impreza to Tour de Węgliniec - dnia 12 września. Start, jak co roku sprzed Węglinieckiego Centrum Kultury o godz. 10. Po powrocie z rajdu udział w uroczystej paradzie rozpoczynającej tegoroczne Święto Grzybów w Węglińcu. Wpisowe na rajdy nr 1, 2 i 4 wynosi 10 zł. W tym roku pierwszych stu zgłoszonych zawodników do każdego rajdu otrzyma pamiątkowy medal, będący 1/4 całości (tzw. forma puzzli). Dla miłośników jazdy na rowerze zapowiada się atrakcyjny rok. Chętnych do udziału w imprezach z pewnością nie zabraknie.