DIOZ: gnębili psa, a gdy nie mogli sobie z nim poradzić- porzucili go bez picia i jedzenia! [ZDJĘCIA]

Krzysztof S. i Małgorzata C. od miesięcy znęcali się psychicznie i fizycznie nad mieszańcem amstafem. Prócz bicia i kopania zwierzęcia, właściciele mieli również - według świadków - przypalać go papierosami, dotkliwie karcić za chodzenie po mieszkaniu, podduszać i uczyć agresji na oczach dzieci. Gdy przestali sobie radzić ze zrujnowanym psychicznie zwierzęciem - porzucili go. Przypięli na krótkim łańcuchu, bez budy, w kontenerze. Psiak głodował, zauważalny były u niego zarys żeber. W miejscu bytowania psiaka zastaliśmy matkę Krzysztofa S., która miała rzekomo doglądać zwierzęcia - kompletnie pijana kobieta siedząca w swoim moczu nie była w stanie wykonać chociażby jednego kroku, nie mówiąc o podaniu psu wody.- tak sytuację zwierzęcia opisują inspektorzy Dolnośląskiego Inspektoratu Zwierząt w Jeleniej Górze.

O sprawie zawiadomimy prokuraturę, bowiem niewątpliwie para znęcała się nad swoim psem. Za ten czyn może im grozić do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo o sprawie zostanie zaalarmowany sąd rodzinny, bowiem dokonane przez nas ustalenia wskazują, że sadystyczne akty przemocy miały być stosowane w obecności dzieci, jak również w ich obecności młoda para zdaniem świadków miała prawdopodobnie zażywać narkotyki i upijać się do nieprzytomności. Panicznie bojący się ludzi psiak został uratowany - inspektorzy jadą z nim do kliniki weterynaryjnej.- dodają.

Jeśli uważasz, że to co robimy ma sens i chcesz razem z nami walczyć o maltretowane zwierzęta, wspomóż nas dobrowolną darowizną!

przelew tradycyjny - mBank S.A. 49 1140 2004 0000 3802 7654 3761

w tytule: odebrany ast

PayPal - sekretariat@dolnoslaski-ioz.pl