Dzień Energetyka w Turowie. Były wyróżnienia i gratulacje za dobrą pracę

Oktawian Leśniewski, dyrektor Elektrowni Turów, podsumowując miniony rok działalności zakładu przypomniał, że w przyszłym roku oddział będzie obchodził jubileusz 60-lecia produkcji energii elektrycznej. Dodał także, że będzie to również rok dużych zmian, związany m.in. z powstaniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, w ramach której będą funkcjonowały aktywa węglowe największych polskich koncernów energetycznych.

– Jestem przekonany, że niezależnie od struktur, w jakich w przyszłości znajdzie się Elektrownia, w dotychczasowej, dobrej formie będziemy mogli świętować również kolejne, okrągłe rocznice. Zrealizowane dotychczas inwestycje i modernizacje, dbałość o środowisko naturalne, nacisk położony na innowacje i zapewnienie przyszłych kadr pozwalają założyć, że będziemy najdłużej działającą polską elektrownią węglową. Na naszych oczach historia zatoczyła koło - od pierwszego 200 MW bloku, poprzez rozbudowę mocy do 2000 MW, rozmaite struktury własnościowe, w których funkcjonowała elektrownia, aż do odbudowy mocy ponownie do ponad 2000 MW dzięki ostatniemu oddanemu blokowi węglowemu w energetyce. Na elektrownię zawsze można liczyć – działamy nieustannie już od 59 lat – powiedział Oktawian Leśniewski, dyrektor Elektrowni Turów.