Dzień Otwartych Zabytków w Goerlitz już jutro. Te miejsca warto odwiedzić. Niektóre z nich na co dzień są niedostępne

O godzinie 15.00 pracownicy wydziału ochrony zabytków oprowadzą Państwa po Kulturforum Goerlitzer Synagoge (Otto-Müller-Straße 3), a o 16.00 udzielą informacji na temat stanu planowania remontu Stadthalle (Am Stadtpark 1). Wycieczki są ograniczone do 25 osób. O 15:00 i 17:00 planowane jest zwiedzanie cmentarza i krypty w Nikolaifriedhof (płatne).

Wieżę winnicy można zwiedzać od 10:00 do 18:00 (ostatnie wejście o 17:30).

Zamek Oberneundorf (Hofeweg 7) jest otwarty na kawę i ciasto od 11:00 do 16:00. Stan remontu budynku mieszkalnego przy Reichertstrasse 28 można oglądać w godzinach od 12:00 do 18:00. Pasaż domu przy Bismarckstraße 19- z płytkami ściennymi z Miśni i starym widokiem na Goerlitz jest otwarty od godz. 11. Miejsce to na co dzień jest niedostępne dla turystów.

W kościele Wolnego Kościoła Ewangelickiego przy Bismarckstraße 15 od godz. 10.00 do 11.00 odbywa się nabożeństwo publiczne, po którym kościół jest otwarty dla zwiedzających do godz. 16.00 (dostępna toaleta).