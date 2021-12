Mikołaj na Mikołaja. W Naszym Zoo w Goerlitz urodził się cielaczek jaka

To pierwsze potomstwo urodzonej także w Naszym Zoo krowy jaka. Młoda mama doskonale radzi sobie ze swoim nowym wyzwaniem, choć pierwsze próby ssania mleka przez małego byczka, były dla niej wyraźnie niezręczne. Aktualnie lekko podskakując, dopuszcza go do wymion, dzięki czemu biały byczek z czarnymi uszami i czarnym pyskiem, o wadze urodzeniowej 20 kg, powoli, ale systematycznie przybiera na wadze.

Inspiracją dla nadania imienia młodemu jakowi była oczywiście data jego urodzenia. To oczywiste, iż każdy, kto urodził się w dniu św. Mikołaja, może nazywać się jedynie Mikołaj (niem. Nikolaus). Nie jest to tybetańskie imię, jakie noszą pozostałe jaki mieszkające na terenie tybetańskiej zagrody, ale za to bardzo pasujące. Włochatego Mikołaja można odwiedzać w tybetańskiej zagrodzie, gdyż z zachowaniem przepisów 3G (zaszczepieni, ozdrowieńcy, testowani), Nasze zoo pozostaje otwarte dla wszystkich zwiedzających.