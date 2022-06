Festiwal Piosenki Greckiej już 23-24 lipca 2022 r. Organizatorzy czekają na zgłoszenia kandydatów. Wysokie nagrody pieniężne OPRAC.: Justyna Orlik

W dniach 23-24 lipca 2022r. odbędzie się XXIV edycja Festiwalu Piosenki Greckiej. Tradycyjnie już do Zgorzelca zawitają wszyscy, którzy czują się związani z kulturą grecką, a w mieście będziemy mogli usłyszeć grecką muzykę. Umiesz śpiewać? Nie boisz się występów przed publicznością? Do 14 lipca br. organizatorzy czekają na zgłoszenia wykonawców chętnych do udziału w festiwalowym konkursie Grand Prix.