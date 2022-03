Hala przy ul. Maratońskiej w Zgorzelcu zmieni się w miejsce tymczasowego pobytu dla uchodźców

PUNKTY WYDAWANIA ARTYKUŁÓW DLA OBYWATELI UKRAINY

Punkt pomocy rzeczowej przy ul. Traugutta 77 (obok MOPS) działa:

• od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00 oraz od 16.00 do 18.00

• w soboty od 10.00 do 13.00

Co można otrzymać:

- artykuły żywnościowe o długiej przydatności do spożycia

- artykuły chemiczne – domowa chemia gospodarcza

- artykuły kosmetyczne – środki pielęgnacyjne i higieniczne

UWAGA! Magazyn co do zasady ma służyć zaopatrywaniu potrzebujących, dlatego prosimy, aby nie przynosić do niego darów. Jeśli jednak ktokolwiek chciałby zostawić w tym miejscu pomoc rzeczową, to należy pamiętać, że może to być WYŁĄCZNIE żywność o długim terminie przydatności do spożycia oraz artykuły chemii domowej i kosmetycznej.

Punkt wydawania odzieży - PGE Turów Arena, Lubańska 9A wejście 2E (od strony Biedronki)