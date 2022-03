Miasteczko dla ukraińskich uchodźców w Zgorzelcu. Dwie szkoły zmieniły się w noclegownie

Miasteczka dla Ukraińców uciekających przed wojną powstały w dwóch zgorzeleckich szkołach- w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych przy ul. Powstańców Śląskich oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych przy ul. Francuskiej. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej w trybie natychmiastowym rozstawili namioty kwaterunkowe i techniczne oraz łóżka polowe.

- W najbliższych dniach do Zgorzelca docierać będą liczne pociągi humanitarne wiozące na zachód ludzi uciekających przed wojną na Ukrainie. Zgorzelecka stacja Ujazd będzie dla nich punktem przesiadkowym. Stąd będą wsiadać do składów podstawianych przez koleje niemieckie. Przygotowujemy się na przyjęcie ludzi i na tyle na ile to możliwe, jak najlepsze zorganizowanie tych przesiadek. Niebawem w mieście pojawią się także ludzie relokowani z Wrocławia. Przygotowujemy dla nich miejsca pobytu zbiorowego- informuje Rafał Gronicz, burmistrz Miasta Zgorzelec.