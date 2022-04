"Ile waży krzyż?"- dokument o księdzu kulturyście z Osiecznicy zakwalifikowany do Scarab Short Film Festival Paulina Gadomska

Czy można być jednocześnie księdzem i kulturystą? Zdecydowanie tak! Udowadnia to ksiądz Artur Kaproń, który jest proboszczem parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Osiecznicy koło Bolesławca. Zgorzelczanie na pewno go znają- przed laty służył w kościele w Zgorzelcu oraz był katechetą w tutejszych szkołach. Angielska wersja filmu "Ile waży krzyż?", czyli "THE WEIGHT OF THE CROSS" została zakwalifikowana do konkursu głównego festiwalu Scarab Short Film Festival, który odbędzie się w tym roku w Dubaju. Zobaczcie!