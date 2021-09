Jesienne barwy zagościły do największego parku skalnego w Europie. Nochten jest tylko 55 km od Zgorzelca Paulina Gadomska

To największy park skalny w Europie, a mieszkańcy Zgorzelca mają do niego bardzo blisko. O tej porze roku jest tam szczególnie pięknie, ponieważ roślinność parku przybiera różnorodne barwy. To miejsce idealne na rodzinną wycieczkę, a Nochten położone jest 55 km od Zgorzelca.