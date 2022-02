Jest akt oskarżenia Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze przeciwko przemytnikom. Mają na koncie kilkadziesiąt transportów do Hiszpanii

Akt oskarżenia to efekt współpracy Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu.

20 maja 2021 roku w Jędrzychowicach, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z naczepą. We wnętrzu kabiny ujawniono skrytkę, w której znajdowało się 58 kilogramów ziela konopi innych niż włókniste.

Przeprowadzono śledztwo, w wyniku którego ustalono m.in., że proceder trwał od stycznia 2019 roku. Wykorzystywano w nim kilka ciągników siodłowych, których kabiny zostały przerobione w sposób umożlwiający ukrycie w nich znacznych ilości środków odurzających.

Ciągniki z naczepą wyjeżdżały do Hiszpanii i wracały do Polski w zwykłych celach transportowych realizowanych na rzecz jednej z podkarpackich firm, jednak w trakcie pobytu w Hiszpanii zajeżdżały do miejscowości, gdzie dochodziło do załadunku ziela konopi innych niż włókniste.

Po powrocie do Polski samochody zjeżdżały w ustalone uprzednio miejsca gdzie w specjalnie przygotowanych pomieszczeniach dokonywano rozładunku środka odurzającego.