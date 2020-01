Karkonosze: Doskonałe warunki na narty i...natłok turystów! Uwaga! Tworzą się korki na drogach

Warunki pogodowe do uprawiania sportów zimowych są dzisiaj doskonałe. Spadło ok. 10 cm śniegu i utrzymuje się lekki mróz do -4 stopni Celsjusza. W Jakuszycach ratraki poszły w ruch. Przygotowano trasy:

- Jakuszyce - Orle

- Orle - Samolot - Jakuszyce

- Dolny Dukt i Górny Dukt

- Rozdroże pod Cichą Równią - Kopalnia

- Samolot - Cicha Równia - Rozdroże pod Cichą Równią

- Maćkowiaka (boczna Samolotu)

Poprawimy został również teren dla rodzin z dziećmi na sankach na Polanie Maliszewskiego (obok stacji benzynowej).

Jednak jeśli wybieracie się na narty do Szklarskiej Poręby musicie się liczyć z utrudnieniami. Od centrum miasta do Jakuszyc oraz w stronę czeskiego Harrachova utworzył się korek o długości ok. 6 - 8 km. Spory napływ turystów oznacza również utrudniony dostęp do sprzętu narciarskiego w wypożyczalniach. Warto narty i sanki zabrać ze sobą, jeśli posiadacie. Trudności są również ze znalezieniem wolnym miejsc parkingowych przy popularnych stokach.