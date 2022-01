Kierowco, uważaj na utrudnienia. Rusza remont ulicy Tuwima w Zgorzelcu Paulina Gadomska

UM Zgorzelec

Jak informuje magistrat, 11 stycznia rozpoczną się prace remontowe ulicy Tuwima w Zgorzelcu. Zakres objęty przebudową to ul. Tuwima od skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego do skrzyżowania z ul. Karłowicza oraz droga dojazdowa do garaży i bloków 1-7, 9-15. I etap prac rozpocznie się już we wtorek.