Kolejni uchodźcy w rękach Straży Granicznej ze Zgorzelca. Nadużyli procedury

Rodzice – obywatelka Tajlandii oraz obywatel Gwinei oraz ich 3 letni syn przekazani zostali 22 lutego przez niemieckie służby funkcjonariuszom Straży Granicznej ze Zgorzelca. Cudzoziemcy zostali zatrzymani na terenie Niemiec za nielegalny pobyt, a że wcześniej starali się o ochronę międzynarodową w Polsce, zgodnie z przepisami zostali przekazani przez służby niemieckie do naszego kraju.

- Jak ustalili funkcjonariusze SG ze Zgorzelca cudzoziemcy do strefy Schengen przylecieli z Bangkoku do Budapesztu. Po wykorzystanym czasie dozwolonego pobytu, w obawie przez deportacją cudzoziemcy udali się do Islandii. Następnie po 2 dniach cudzoziemcy chcieli drogą lotniczą dostać się do Niemiec. Z powodu braku bezpośrednich lotów z Islandii do Niemiec przylecieli do Warszawy, skąd pociągiem udali się w kierunku zachodniej granicy. Podczas podróży zostali skontrolowani i zatrzymani przez Straż Graniczną ze Świecka i otrzymali decyzje o zobowiązaniu do wyjazdu z Polski- informuje mjr SG Joanna Konieczniak, rzecznik prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.