Mariusz Pozorski tworzy zjawiskowe obrazy i fotografie, choć ma problem z rozróżnieniem niektórych kolorów

Mariusz Pozorski z Pieńskiem związany jest niemal od zawsze. Interesuje go to, co dzieje się w mieście i spełnia się jako lokalny dziennikarz. Poza tekstami, które publikuje w lokalnym serwisie internetowym, prowadzi również fanpage na Facebooku. To człowiek wielu pasji i wielu zajęć. Skąd wziął się jego pomysł na tworzenie fotografii?

- Zdjęcia robię od dziecka. Miałem chyba 8 lat, kiedy babcia kupiła mi pierwszy aparat. Miałem też swoją ciemnię i to było dla mnie niesamowite odkrycie, że można wywołać zdjęcie, które przed chwilą się zrobiło. - tłumaczy Pozorski.

Mariusz, poza fotografią, chętnie siada do sztalug lub chwyta w ręce ołówek i szkicuje. Wykonuje portrety na zamówienie, ale najczęściej maluje dla przyjemności. Na jego obrazach widać postaci znanych muzyków, ale nie tylko. Jest kilka sielskich obrazków, a nawet Wisława Szymborska, polska noblistka.