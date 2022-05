Miał 7 sądowych zakazów, a i tak wsiadł za kierownicę. Bogatyńska policja zatrzymała poszukiwanego

Mężczyzna został zatrzymany przez bogatyńskich policjantów do rutynowej kontroli. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnej bazie, okazało się, że 40- letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego posiada siedem sądownych zakazów prowadzenia pojazdów. Prócz tego był on poszukiwany do odbycia 1 roku i 8 miesięcy kary w więzienia.

Mężczyzna trafił do aresztu. O dalszym jego losie zadecyduje sąd.