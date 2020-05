Miejski Dom Kultury będzie piękniejszy! Rozpoczął się remont! [ZDJĘCIA]

Remont Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu to bardzo duże wyzwanie. Miasto od dawna starało się o dofinansowanie tej inwestycji. Kiedy już możliwe okazało się pozyskanie środków na ten cel z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014 – 2020, problematyczne okazało się znalezienie wykonawcy, który podejmie się tego zadania. Dopiero trzeci przetarg, w lutym 2020 r., pozwolił na wyłonienie inwestora. Było to możliwe ze względu na zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na remont. Cała inwestycja to 4 mln złotych z czego połowa pochodzi dofinansowania zewnętrznego.

- To kolejny ważny punkt naszego planu rewitalizacji miasta, na który udało nam się zdobyć pieniądze. Cieszę się, że ten piękny zabytek architektury, o ciekawej historii, który od początku istnienia Zgorzelca pełni dla jego mieszkańców bardzo ważną funkcję, doczekał się remontu – mówi burmistrz Zgorzelca, Rafał Gronicz.