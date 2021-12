Mieszkaniec Lubomierza chciał zarobić na kryptowalutach. Stracił 50 000 zł

Gryfowscy policjanci dostali kolejne zawiadomienie o oszustwie z wykorzystaniem zdalnego pulpitu. Internetowi przestępcy wykorzystują naiwność swoich ofiar. Tym razem mieszkaniec Lubomierza stracił swoje oszczędności.

- Postępując zgodnie ze wskazówkami rzekomej konsultantki zainstalował na swoim telefonie aplikację do zdalnej obsługi urządzenia typu AnyDesk. Następnie mężczyzna, zalogował się do swojej aplikacji bankowej dając w ten sposób przestępcom dostęp do swoich pieniędzy. Oszuści, wykorzystując uzyskane dane, ukradli z jego konta ponad 50 000 złotych- informuje sierż. Olga Łukaszewicz z Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląsku.

Policja ostrzega przed oszustami. Kradzież pieniędzy odbywa się dosłownie na oczach pokrzywdzonych. Internetowi przestępcy posługują się różnymi wariantami, chodzi jednak o to, by skłonić ofiarę do zainstalowania programu zdalnej obsługi komputera, a potem polecić jej by zalogowała się do swojego konta w banku. Najczęściej wykorzystywanym przez oszustów wariantem jest namawianie ofiary do skorzystania z pewnej usługi umożliwiającej szybkie pomnożenie gotówki. Gdy zainteresowana osoba napotyka problemy techniczne, fałszywy konsultant ,,wspiera ją” przez zdalny pulpit i dosłownie na oczach ofiary, ,,czyści” jej konto, bądź zaciąga ekspresowe pożyczki. Pokrzywdzeni sądzą, że zainwestowali, a na ich koncie za chwilę pojawi się większa kwota. Niestety tak się nie dzieje.