Odznaczenie dla Waldemara Woźniaka za działalność na rzecz Czerwonego Polskiego Krzyża. Zgorzelczanin uhonorowany medalem

Odznaczenie zostało przyznane Waldemarowi Woźniakowi już w 2019 roku przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, jednak ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa, wręczenie Medalu 100- lecia Polskiego Czerwonego Krzyża nastąpiło wczoraj (28.09) podczas Sesji Rady Miasta Zgorzelec. Wręczenia dokonali Członek Zarządu Okręgowego PCK we Wrocławiu i jednocześnie Prezes Zarządu Rejonowego PCK w Bolesławcu Zbigniew Herbut wraz z Dyrektorem Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK we Wrocławiu Zdzisławem Jaksą

- Przyjąłem to wyróżnienie na klatę w imieniu przede wszystkim tych co przez tak wiele lat tworzyli i działali na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża na terenie obecnego Powiatu Zgorzeleckiego. To wyróżnienie skierowane jest dla wszystkich wolontariuszy działających w szkolnych kołach PCK i ich opiekunów, honorowych dawców krwi zrzeszonych w Klubach HDK PCK, sióstr sprawujących opiekę nad chorymi w domu, dla najbliższych memu sercu Ratowników z Grupy Ratownictwa PCK działających PRO PUBLICO BONO na rzecz naszej lokalnej społeczności. Nie sposób ich wszystkich wymienić z imienia i nazwiska tak wielu ich było- mówi Waldemar Woźniak.