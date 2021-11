Padł ofiarą oszustów. Mieszkaniec powiatu lwóweckiego stracił pieniądze na kryptowalutach. Jak działali naciągacze?

Do mieszkańca powiatu lwóweckiego zadzwonił w połowie listopada mężczyzna, który podał się za konsultanta platformy inwestycyjnej i zaproponował pomoc w inwestowaniu w bitcoiny. Mężczyzna wiedziony chęcią szybkiego zarobku postanowił skorzystać z okazji. Niestety trafił na oszustów.

Gdy został poproszony o zainstalowanie na swoim telefonie aplikacji AnyDesk dał dostęp naciągaczom do swojej bankowości. Oprogramowanie przechwyciło login i hasło do konta bankowości internetowej mężczyzny. W wyniku oszustwa stracił on ponad 60 tysięcy złotych poprzez zaciągnięte kredyty na jego rachunek bankowy.