Pierwszy bocian już jest! Kropeczka dotarła do Klekusiowa w Tomaszowie Bolesławieckim

Zaczęło się od jednego bociana, Klekusia. Potem była jego partnerka. Później jajka i kolejne młode bociany. Tak zaczęła się ogromna pasja Mieczysława Żurawia, założyciela Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Tomaszowie Bolesławieckim. Wraz z rozwojem Klekusiowa pojawiły się też inne zwierzęta. Teraz możemy spotkać tam łabędzia, dwa żurawie, sowę, kaczki, pustułkę, bieliki, no i oczywiście bociany. Z czasem pojawiły się też ssaki. Sarny, dziki, jeże. Wszystkie te zwierzęta łączy jedno. Gdyby nie ogromne serce pana Mieczysława i pomoc lekarzy weterynarii nie byłyby w stanie przeżyć w naturalnym środowisku. Do Klekusiowa trafiają schorowane bądź po wypadkach. Te, które wyzdrowieją wracają na wolności. Niektóre już do końca swych dni zostaną w Tomaszowie Bolesławieckim pod okiem Mieczysława Żurawia.

Przylot bocianów do Klekusiowa co roku wzbudza mnóstwo emocji. Pierwsza w gnieździe pojawiła się Kropeczka, wieloletnia bywalczyni tego miejsca. Tuż za nią przyleciał "chłopak z zachodu" i odbyła się bociania randka. Zobaczymy jak to się skończy- Klekuś, partner Kropeczki nie lubi konkurencji i wszystkich adoratorów przegania ze swojego gniazda.