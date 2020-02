Policjanci odzyskali kolejny, skradziony samochód [ZDJĘCIA]

Zgorzeleccy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego w ramach działań „SPEED” na jednej z ulic w mieście zatrzymali do kontroli drogowej pojazd marki VW. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, pojazd ma założone tablice rejestracyjne od innego samochodu i został skradziony z terenu powiatu lubańskiego. Natomiast 27-letni kierujący poszukiwany jest Europejskim Nakazem Aresztowania przez władze niemieckie. Dodatkowo kierujący miał sądowy zakaz kierowania pojazdami oraz cofnięte przez Starostę Zgorzeleckiego uprawnienia do kierowania.

Z uwagi na sposób zachowania się kierującego, policjanci zbadali go testerem narkotykowym. Okazało się, że 27-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego prowadził samochód będąc pod wpływem środków psychotropowych.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał już zarzuty. W związku z tym, że działał w warunkach powrotu do przestępstwa i odbył karę pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko mieniu grozi mu do 7,5 roku wiezienia