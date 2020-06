Powiat Goerlitz przekształci Łużyce w modelowy region sieci 5G? Takie są plany

Duża część regionu to tereny leśne. Jeśli pożar lasu nie zostanie wykryty na czas, istnieje ryzyko, że rozprzestrzeni się w niekontrolowany sposób. Jeśli las jest blisko osad, ryzyko jest większe. Wykrywanie tak wcześnie, jak to możliwe, jest zatem niezbędne. Dzięki zastosowaniu technologii 5G w przyszłości możliwe będzie wykrywanie i zwalczanie pożarów lasów lub tlących się przy użyciu monitorowania w czasie rzeczywistym. Co to oznacza w praktyce? Do wykrywania pożarów miałyby zostać wykorzystane drony. Istotą pomysłu jest monitorowanie obszarów leśnych poprzez stację i obsługę centralnego serwera sterującego w centrum kontroli straży pożarnej. Przesyłane dane czujników termicznych i czujników dymu następowałyby natychmiastowo. Koncepcja ma zostać opracowana do sierpnia 2020 roku.

Sieć 5G a zdrowie. Powiat zapewnia, że mieszkańcy na tym nie ucierpią

Te same wymagania prawne dotyczą terminali 5G, jak w przypadku poprzednich terminali telekomunikacyjnych. Zgodnie z ustawą o sprzęcie radiowym (FuAG) najwyższym priorytetem jest ochrona zdrowia i bezpieczeństwa ludzi oraz zwierząt domowych i hodowlanych. Urządzenia można udostępnić, uruchomić i używać na rynku tylko wtedy, gdy spełniają one wymogi prawne, zgodnie z którymi „[...] nie występuje promieniowanie, z którego mogą wynikać zagrożenia”.- informuje powiat Goerlitz.