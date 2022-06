Przeszłość i teraźniejszość na zdjęciach. Niesamowity projekt fotograficzny Zgorzelca i Goerlitz

Zdjęcie archiwalne przedstawia ujęcie z lewego brzegu Nysy Łużyckiej na Most Staromiejski. Po raz pierwszy o moście wspomniano już w 1298 roku. Wielokrotnie przebudowywany (na przestrzeni stuleci niszczyły go powodzie, pożary i kra), ostatnią przebudowę przeszedł w 1907 roku – tym razem stanął jako łukowa konstrukcja stalowo-kamienna. W tym stanie dotrwał do końca Drugiej Wojny Światowej. Po lewej stronie zdjęcia widać część budynku czterokołowy młyna. Obecna fotografia przedstawia zgoła inny widok. Historyczny most został wysadzony w powietrze na dzień przed zakończeniem II wojny światowej. Przez wiele lat nie było w tym miejscu przeprawy przez rzekę graniczną. Most, który widać na zdjęciu, powstał dopiero w 2004 roku – jest to konstrukcja stalowa o długości niemal 80 m. W wysokiej wieży, widocznej po polskiej stronie, dawniej znajdował się foluszniczy młyn trójkołowy, a później spichlerz. Od 1998 roku przyozdabia go płaskorzeźba WAZE - Wizerunek Artystyczny Zjednoczonej Europy. Ma ona 100 m² powierzchni i została wykonana przez Vahana Bego i Michała Bulaka z płytek ceramicznych. Za byłym spichlerzem po prawej stronie widoczne są postawione na nowo budowle Placu Pocztowego.

