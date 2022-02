Statyści poszukiwani! W Goerlitz koło Zgorzelca kręcony będzie serial [SZCZEGÓŁY]

500 osób poszukiwanych jest do nowego serialu, który będzie kręcony w Goerlitz na przełomie kwietnia i maja 2022 roku. Statyści będą potrzebnie podczas 2-4 dni zdjęciowych. Tym razem nie będzie to film historyczny, więc nie ma znaczenia jaki kolor włosów, wzrost czy cechy charakterystyczne posiadasz.

Poszukiwane są kobiet i mężczyźni w wieku od 18 do 60 lat (głównie od 25 do 55 lat). Stawka wynosi 100 euro plus dodatki.

Aby wziąć udział w castingu wystarczy bezpłatnie zarejestrować się na STRONIE. Jeśli jesteś już na niej zarejestrowany, nie ma konieczności ponownej rejestracji. Ważne jednak, aby zaktualizować dane oraz zdjęcia.