Strażacy walczyli ze skutkami wichury. W powiecie zgorzeleckim ponad 40 interwencji [ZDJĘCIA]

42 razy strażacy wyjeżdżali do zdarzeń, które miały miejsce w dniach 29-30.01 na terenie powiatu zgorzeleckiego. Część z nich dotyczyła usuwania skutków silnego wiatru. Trzy z nich dotyczyły uszkodzonych budynków.

Jedna z takich interwencji miała miejsce w Porajowie, gdzie doszło do porwania blaszanego garażu i przemieszczenia go na sąsiednią posesję. Strażacy musieli użyć piłę do jego zdemontowania. Zabezpieczyli go przed dalszym przemieszczaniem.

- W Sławnikowicach w wyniku silnego wiatru częściowemu zawaleniu uległ budynek gospodarczy. Dodatkowym zagrożeniem przy tym zdarzeniu okazał się kontener z butlami z gazem propan-butan, znajdujący się w bezpośredniej bliskości zawalonego budynku. Strażacy ewakuowali kontener z butlami, zabezpieczyli budynek za pomocą podpór drewnianych oraz rozebrali jego elementy stwarzające zagrożenie- informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.

Również w Bogatyni konieczna była interwencja. Wichura powaliła drzewo, które uszkodziło ogrodzenie posesji i część dachu budynku gospodarczego, w którym znajdowała się wędzarnia. Strażacy usunęli drzewo przy pomocy pilarek.