Trwa kolejny etap budowy cerkwi! Zobacz, jak będzie wyglądała! [ZDJĘCIA]

W Zgorzelcu trwa drugi etap budowy cerkwi prawosławnej. Poprzedni, niewielki drewniany budynek został przeniesiony kilkanaście metrów dalej, tak aby właściwa, murowana cerkiew stanęła na centralnym miejscu placu.

- Pierwotna cerkiew została wybudowana w roku 2002. Od samego początku była rozwiązaniem tymczasowym - opowiada ksiądz Marek Bonifatiuk z parafii pw. Świętych Równym Apostołom Konstantyna i Heleny. - Jest ona niewielka i niestety często niewystarczająca dla naszych wiernych. Wierni do tej pory korzystają z niewielkiej, tymczasowej świątyni, niestety jej gabaryty zmuszają sporą część modlących się do stania na zewnątrz. Gdy jest ciepło i sucho nie przeszkadza to nikomu. Inaczej, gdy na dworze ziąb i plucha.

Na ten moment do parafii należy 70 stałych parafian. Jednak to nie wszyscy wierni, którzy odwiedzają cerkiew. Do zgorzeleckiej cerkwi coraz liczniej przychodzą emigranci z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi, którzy swe przyszłe życie wiążą z polskim Zgorzelcem i niemieckim Goerlitz. Oprócz wyżej wymienionych narodowości, miejscowa parafia otacza swą opieką: Polaków, Greków, Bułgarów, Gruzinów, Rumunów, Rosjan, Serbów i Holendrów.