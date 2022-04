W tym roku nie będzie rolkowiska na ŁOSIU w Łagowie. Teraz będzie QRKA WODNA- wodny plac zabaw

To będzie fantastyczna atrakcja dla najmłodszych! Od 1 czerwca nasze lodowisko zamieni się w kolorowy, wodny plac zabaw. 3500 m2 atrakcji! Baseny, zjeżdżalnie i dmuchańce - to tylko nieliczne atrakcje, które będą na Was czekały. Wspaniała zabawa gwarantowana, po której będzie można się posilić w food truckach.