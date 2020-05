Wiceminister odwiedził największą farmę fotowoltaiczną w Polsce [ZDJĘCIA]

– Jako największy beneficjent programów związanych z transformacją, Polska powinna przejąć inicjatywę w tym zakresie, w skali całej Unii Europejskiej. Życzylibyśmy sobie, aby Instytut Sprawiedliwej Transformacji skupiał najlepszych polskich i europejskich ekspertów, zajmując się programowaniem transformacji w poszczególnych regionach - dodał wiceminister.

- Zależy nam na tym, żeby rozwijać odnawialne źródła energii. W tej chwili. zgodnie z komunikatem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, sprzed dwóch tygodni, moc zainstalowana w fotowoltaice to 1,8 GW. Chcielibyśmy, żeby do roku 2025 ta moc zwiększyła się do wielkości, co najmniej, 7 GW. Mamy niepowtarzalną, historyczną szansę, w oparciu sformułowaną w Komisji Europejskiej politykę Nowego Zielonego Ładu i definiowane w tej chwili instrumenty finansowe, aby w Polsce przeprowadzić sprawiedliwą transformację energetyczną, której fundamentem będą inwestycje w OZE – dodał Ireneusz Zyska.

– Po kilku spotkaniach z przedstawicielami ZKlastra, było dla nas oczywiste, że jest to dla nas odpowiedni partner. Do przyłączenia się do tego klastra skłoniła nas, przede wszystkim, jego skuteczność oraz efektywne działania. Z zainteresowaniem śledziliśmy kolejne doniesienia medialne o sukcesach Alberta Gryszczuka i podmiotów z nim współpracujących. Nasze otwarcie na energię odnawialną nie wynika jedynie z ogólnoświatowego trendu. Uważamy, że mając takiego partnera jak ZKlaster będziemy w stanie obniżyć koszty poboru i zużycia energii w gminie. Obecnie roczny budżet Bogatyni na wydatki związane z energią, to blisko 2 miliony złotych. Z samego faktu kupna energii odnawialnej, bezpośrednio od jej producentów, wynika korzyść i oszczędność. Dodatkowym bodźcem do współpracy z ZKlastrem jest jego zdolność do przyciągania kolejnych partnerów. Pamiętajmy, że każdy podmiot, realizujący inwestycje w klastrze musi być zarejestrowany na jego terenie – powiedział burmistrz Bogatyni Wojciech Błasiak.